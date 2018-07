Basket – Europeo U20 femminile | domani l’esordio dell’Italia con la Slovacchia

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018)U20il via a Sopron (Ungheria). Le Azzurre alaffrontano la(ore 19.45). Diretta della partita sulla pagina Facebook della FIPla Nazionale Under 20fa il suo esordio all’di categoria che si gioca a Sopron (Ungheria) dal 7 al 15 luglio. Le Azzurre scendono in campo alle 19.45 (diretta sulla pagina Facebook della FIP) per affrontare la, nel gironeci sono anche Francia e Svezia. Così coach Sandro Orlando alla vigilia del primo impegno: “Innanzitutto voglio salutare e ringraziare le quattro ragazze che hanno lavorato con noi in questo mese e che poi sono rimaste a casa. Ovviamente a fine raduno abbiamo dovuto fare delle scelte ma so che loro hanno provato in tutti i modi a convincermi, qualche volta andando anche oltre i propri limiti. Arriviamo a questoin buone condizioni, il ...