Basket donne | Zandalasini verso Istanbul | ' È ora di alzare il livello'

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : tra le donne tanta incertezza - tra gli uomini Turchia già nei guai. Stasera le due nazionali italiane : Si apre con tanta incertezza la seconda giornata del Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. La questione riguarda soprattutto il torneo femminile, in cui tutte le squadre del gruppo A, che è sceso in campo stamattina, si sono quasi sempre battute a vicenda. Per quanto riguarda il torneo maschile, invece, c’è già una formazione pericolante, ed è quella della Turchia. TORNEO MASCHILE In attesa dell’esordio dell’Italia, ...

Basket - Italdonne : oro al Mondiale 3X3 - battuta la Russia in finale : Marcella Filippi, Rae Lin D'Alie, Giulia Ciavarella e Giulia Rulli, insieme alla loro allenatrice Angela Adamoli, sono Campioni del Mondo. Hanno vinto la Fiba 3x3 , nuova disciplina olimpica da Pechino 2020, World Cup a Manila, in una giornata di finali dove hanno battuto, una dietro l'altra, Stati Uniti, Cina e Russia. È la prima ...

