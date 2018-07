BASILICATA | MARCELLO PITTELLA ARRESTATO Ultime notizie | Gip “Presidente Pd distorceva

BASILICATA - arrestato Presidente Regione Marcello Pittella/ Ultime notizie - inchiesta Sanità : accusa per falso : Terremoto Pd in Basilicata: arrestato il Presidente della Regione Marcello Pittella, fratello di Gianni. Ultime notizie, inchiesta Sanità: il Governatore ai domiciliari per falso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Arrestato Marcello Pittella : il governatore della BASILICATA ai domiciliari : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive...

