Basilicata | la “lista verde” di Pittella per i concorsi | “Tutti i raccomandati hanno

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) Una madre che si sente “un verme” perché sa di essere parte di un “sistema” in cui i “meritevoli” devono lasciare spazio ai. Dove la sua stessa figlia potrebbe essere vittima di chi come lei aggiusta i. È esemplare l’intercettazione che il gip di Matera Angela Rosa Nettis riporta quasi alla fine dell 425 pagine con cui ha firmato trenta misure cautelari tra cui i domiciliari per il governatore dellaMarcello. È lui il deus ex machina, che “detta le sue regole partitocratiche, trasmette i suoi elenchi, le sue liste verdi, le sue direttive”. Cioè i nomi deiche devono vincere i, che se “fatto tutti schifo”, come registrano gli investigatori in un’intercettazione. Poco importa. A contare è la volontà di: “Sia fatta la sua ...