: Basilicata, governatore Pittella (Pd) ai domiciliari: operazione della Guardia di Finanza sul sistema sanitario reg… - fattoquotidiano : Basilicata, governatore Pittella (Pd) ai domiciliari: operazione della Guardia di Finanza sul sistema sanitario reg… - SkyTG24 : #UltimOra, ai domiciliari governatore della Basilicata Marcello Pittella nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità l… - mirellaliuzzi : #Basilicata, ai domiciliari il governatore Marcello Pittella nell'ambito di un'indagine su appalti e nomine nella sanità lucana. -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il presidenteRegione, Marcello(Pd), è agli arrestida questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalladiche ha eseguito altre 29 misure restrittive nell’ambito di un’inchiesta sul sistema sanitario lucano.è agli arrestinella sua casa di Lauria, in provincia di Potenza, come hanno confermato all’Ansa persone vicine alche hanno definito la sua posizione nella vicenda “surreale“. Le trenta misure restrittive da partedidi Matera riguardano persone coinvolte “a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione“. L’attività “vede impegnati, allo stato, circa cento tra uomini e donne delle Fiamme Gialle”. Nel comunicatodiè annunciato che alle ore 12 i dettagli ...