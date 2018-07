Basilicata | arrestato governatore Pittella

Nomine e concorsi nella sanità : arrestato il presidente della Basilicata Pittella Le frasi : «Dobbiamo accontentare tutti» : Pittella, esponente del Pd, è in carica dal 2013. L’accusa: falso e abuso d’ufficio. Notificata un’altra trentina di misure restrittive nell’ambito di un’indagine sul sistema sanitario lucano

Marcello Pittella arrestato. Il presidente della Regione Basilicata ai domiciliari per un'inchiesta sulla sanità : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella del Pd, è agli arresti domiciliari. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell'ambito di un'inchiesta sul sistema sanitario lucano. Persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione". L'attività "vede impegnati, allo stato, circa cento tra uomini e ...