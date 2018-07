Banca Carige | ex presidente Giovanni Berneschi condannato in appello a 8 anni e 7 mesi

Seduta Euforica per il comparto bancario a Piazza Affari - +2 - 19% - - exploit di Banca Carige - +6 - 25% - : Molto positiva la giornata per il settore Bancario italiano , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Banks e che guadagna il 2,19%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.997. L' ...

Piazza Affari : su di giri Banca Carige : Protagonista la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,25%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Azioni Banca Carige - settimana decisiva per l'istituto di credito : Per il momento, l'ipotesi più credibile salita agli onori della cronaca è che dopo la pausa estiva e, dunque, presumibilmente all'inizio dell'autunno, si terrà un'assemblea dei soci che si ...

Banca Carige : Michele Ungaro nominato Direttore Generale di Banca Cesare Ponti : Michele Ungaro, 60 anni, laureato in Economia, proviene dal Gruppo UniCredit dove ha rivestito diversi ruoli manageriali. Nel private banking ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale di ...

A Piazza Affari corre Banca Carige : Grande giornata per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,56%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che ...

Banca Carige - dimissioni del Consigliere Stefano Lunardi : Teleborsa, - Dopo lo dimissioni di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige, Giuseppe Tesauro , arrivano anche quelle del Consigliere Stefano Lunardi . Stefano Lunardi, Consigliere di ...

Banca Carige - dimissioni del Consigliere Stefano Lunardi : Dopo lo dimissioni di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige , Giuseppe Tesauro , arrivano anche quelle del Consigliere Stefano Lunardi . Stefano Lunardi, Consigliere di Amministrazione e ...

Si dimette il presidente di Banca Carige : “Divergenze sulla governance” : Giuseppe Tesauro si è dimesso dalla carica di consigliere e presidente di Banca Carige con efficacia immediata. Lo rende noto l'istituto, il cui titolo in Borsa - dopo l’annuncio - ha aperto in calo dell’1,2%. Le dimissioni sono motivate «da sopravvenute divergenze relative alla governance e gestione della Banca» si legge in una nota. Tesauro è ent...

Banca Carige - Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA : Teleborsa, - Giuseppe Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige con efficacia immediata. Le dimissioni sono motivate da "sopravvenute divergenze relative alla ...

Banca Carige - Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA : Giuseppe Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige con efficacia immediata. Le dimissioni sono motivate da "sopravvenute divergenze relative alla governance e ...

Banca Carige - approvata la cessione di 50 milioni di Utp : Genova - Banca Carige procede nella riduzione del portafoglio di crediti Utp , i cosiddetti 'Unlikely to Pay', , le probabile inadempienze: il consiglio di Amministrazione ha 'approvato 2 operazioni ...

Banca Carige : nasce Dock - la partnership strategica con IBM : Teleborsa, - Banca Carige e IBM hanno presentato Dock , la partnership nata con l'obiettivo di ottimizzare e innovare le procedure informatiche e la gestione delle infrastrutture tecnologiche del ...

Banca Carige : nasce Dock - la partnership strategica con IBM : Banca Carige e IBM hanno presentato Dock , la partnership nata con l'obiettivo di ottimizzare e innovare le procedure informatiche e la gestione delle infrastrutture tecnologiche del Gruppo Carige. ...

Banca Carige : perfezionato closing con IBM : Teleborsa, - perfezionato il closing per l'esternalizzazione del sistema informativo di Banca Carige a IBM. L'accordo prevede, a far data dal 1° giugno il conferimento delle strutture IT, compresi 134 ...