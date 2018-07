Balneazione 2018 | in Calabria conforme il 98% delle analisi del primo trimestre

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sono 1847 i campionamenti effettuati dai tecnici dei Servizi Acque dei Dipartimenti Provinciali dell’Arpacal in questodi campagna di; e 3694 sono le determinazioni microbiologiche ottenute analizzando i due parametri previsti dalla normativa di settore. Di questo corposo numero di campioni prelevati, solo 27, cioè circa il 2% del totale, sono risultati non conformi ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Per un tratto di costa, quello vibonese nello specifico, i prelievi di campioni sono stati sospesi sino a lunedì prossimo a causaavverse condizioni meteo che hanno interessato nei giorni scorsi quell’area. E’ questo unbilancioattività che l’Arpacal sta svolgendo per la consueta campagna annuale di monitoraggioacque di, che ha avuto inizio ad aprile e si concluderà a settembre. Per l’anno in corso ...