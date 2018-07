Auto più vendute in Italia | Fiat Panda domina e dietro non mancano sorprese | la

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018)continua ad essere l'più venduta in. La piccola della casa torinese, stando ai dati del primo semestre del 2018, è la vettura che glini acquistano di più. Dimensioni e soprattutto prezzo contenuto, può tranquillamente essere considerata l'per eccellenza in. Un'utilitaria che fa il proprio dovere e che accontenta soprattutto chi è disposto ad accettare compromessi, considerato che non si tratta di un prodotto di primissima fascia. Un mezzo che, però, va più d'accordo degli altri con le esigenze del portafogli dei cittadini del Bel Paese. Il tutto nonostante un calo VIDEOche, tra l'altro, ha riguardato anche il panorama delle immatricolazioni nella sua interezza. E questo è solo uno dei dati che emerge da un'indagine di mercato che racconta quanto, almeno sotto il profilo della sceltamobilistica, glini continuino ad essere ...