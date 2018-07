Atalanta | Gomez | “rimarrò a Bergamo”

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Non mi piace fare promesse di amore eterno, perché si sa com’è il calcio oggi: sempre in movimento, come i giocatori. Ma a Bergamo sto bene ed è qui che molto probabilmente mi fermerò a vivere quando avrò smesso”. Nel primo giorno pieno di ritiro in Valseriana, Alejandroconferma che con l’il feeling è intatto: “Con la Lazio non c’è mai stato niente, sono voci che mi appiccicano addosso ogni estate ma al massimo mi sposterei in una squadra che gioca in Champions – spiega il capitano nerazzurro -. Ritrovo un’con molti giovani da inserire, ma ci vuole tempo: sono partiti tre titolari come Caldara, Spinazzola e Cristante, serve sostituirli con elementi già pronti”. “Mi aspettavo di vedere il mio amico Lucas Castro che poi ha preso un’altra strada – chiude, riferendosi al jolly di ...