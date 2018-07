Assalto a portavalori | auto in fiamme

Civitanova Marche - Assalto a portavalori : banditi in fuga dopo scontro a fuoco - colpite alcune auto : banditi armati fino ai denti e un furgone blindato carico di soldi. Sono gli ingredienti della tentata rapina compiuta oggi da un commando armato. LEGGI ANCHE Roma, assalto a furgone portavalori all'...

Civitanova - Assalto a portavalori : banditi armati in fuga : Civitanova, assalto a portavalori: banditi armati in fuga Secondo una prima ricostruzione, le guardie giurate sono riuscite a respingere i malviventi armati di pistole e kalashnikov, rispondendo al fuoco. Il tentativo di rapina è avvenuto in tarda mattinata nei pressi dell'ingresso dell'autostrada A14 Parole ...

Lupin in azione a Roma : Assalto a furgone portavalori per 1 - 5 mln euro : Un colpo da oltre un milione e mezzo di euro quello che è stato messo a segno a Roma, in via Aurelia, davanti agli occhi di centinaia di automobilisti incolonnati nel traffico mattutino della Capitale.

Roma : Assalto a portavalori sull'Aurelia - bottino da 1 - 5 milioni : Ammonterebbe a 1,5 milioni di euro il bottino della rapina a un portavalori compiuta a Roma stamattina, lungo la via Aurelia. A entrare in azione secondo chi indaga è stata una banda di professionisti: quattro rapinatori che armi in pugno, volto coperto e pettorina della polizia addosso hanno assaltato furgone portavalori che si stava fermando davanti a un supermercato di Via Aurelia 1287 per prendere l’incasso.Sul mezzo blindato c’erano tre ...

