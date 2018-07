Ascolti tv | Wind Summer Festival parte bene | Ilary non fa rimpiangere Alessia

Ascolti TV | Giovedì 5 luglio 2018. 2.554.000 spettatori sia per Don Matteo in replica (14.1%) che per il Wind Summer Festival (15.1%) : Ilary Blasi Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.554.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.554.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 Maze Runner – La Fuga ha interessato 880.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 1.164.000 spettatori (6%). Su Rai3 Under the Radar ha raccolto davanti al video 930.000 ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Wind Summer Festival | Dati Auditel 5 luglio 2018 : Secondo giorno di assenza dei Mondiali di Russia 2018. Come sono anDati gli Ascolti tv di ieri, 5 luglio 2018? Chi ha vinto fra la replica della fiction Don Matteo, con Terence Hill e Nino Frassica, e la prima serata del Wind Summer Festival su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su tutti gli altri canali del digitale terrestre? Ecco tutti i Dati Auditel relativi alla prima serata. Ascolti tv ieri, 5 luglio ...

Ascolti tv ieri - Wind Music Awards vs Nigeria-Argentina | Dati Auditel 26 giugno 2018 : Chi ha vinto ieri sera fra i Wind Music Awards Summer 2018 e la sfida fra Nigeria e Argentina? I Mondiali di Calcio di Russia 2018, trasmessi da Mediaset, sono i più seguiti. Ogni partita riesce a catturare milioni e milioni di telespettatori nonostante l’assenza dell’Italia. L’evento Musicale in onda dall’Arena di Verona, invece, è amatissimo. Dopo il successo di Vanessa Incontrada e Carlo Conti a debuttare ...

Ascolti tv - 3.8 milioni di telespettatori per i Wind Music Awards : Serata di Ascolti nel segno di Rai1 e delle reti Rai, nonostante il black out delle trasmissioni delle tre reti generaliste, tra le 20.20 e le 20.45, dovuto a un guasto tecnico nel centro di Saxa Rubra. In prime time ha dominato il secondo appuntamento con i Wind Music Awards dall’Arena di Verona, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha ottenuto su Rai1 il gradimento di 3 milioni 885mila telespettatori (18.2%) di share. Il picco di 4 ...

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...

Ascolti tv ieri - Wind Music Awards vs diMartedì | Dati Auditel 12 giugno 2018 : Wind Music Awards o diMartedì? Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, 12 giugno 2018? Chi ha vinto la prima serata di un martedì ricco di programmi d’attualità e film? Poteva sembrare una serata piatta. Dopo la Finale di Amici 2018 si attende l’inizio dei programmi legati ai Mondiali di Calcio e l’arrivo su Rai 1 di Tutto può succedere 3. Così non è stata. Ad animare la serata, in cui diMartedì ha salutato i suoi affezionati ...

Ascolti tv - il trionfo dei Wind Music Award su Rai 1 : Vittoria per i Wind Music Awards 2018 dall’Arena di Verona, in compagnia di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 4.131.000 (share 19.2%) su Rai1. Ascolti tv, Prime time Su Canale 5 il film Pelè ha avuto 2.773.000 (share 12.6%) e su Rai3 buon risultato per il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca che ha registrato 1.332.000 (share 6.3%). Sempre in prima serata, ottimo ...

Ascolti TV | Martedì 5 giugno 2018. I Wind Music Awards vincono senza botto (19.2%) - Pelè 12.6% - Floris 10.4% : Wind Music Awards Su Rai1 il primo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 ha conquistato 4.131.000 spettatori pari al 19.2% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 il film Pelè ha raccolto davanti al vide 2.773.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 The Call ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 il film Il mistero delle pagine perdute ha intrattenuto 1.567.000 spettatori (7.4%). Su ...