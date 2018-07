Ascolti TV | Giovedì 5 luglio 2018

Ascolti TV | Giovedì 28 giugno 2018. Inghilterra-Belgio 26.6% - Don Matteo 15.4% : Tiki Taka Russia: Bocelli e Zanetti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.774.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Beautiful Creatures – La sedicesima luna ha ottenuto 1.419.000 spettatori con il 7.3%. Su Italia 1 la partita dei Mondiali Inghilterra-Belgio ha raccolto davanti al video 5.563.000 spettatori pari al 26.6% di share. A seguire Tiki Taka ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai2 MacGyver ha ...

Ascolti tv giovedì 28 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 10 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 NCIS .000, %. MacGyver ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Pride ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Beautiful Creatures - La sedicesima luna, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Inghilterra - Belgio ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018. In 7 - 3 mln per la disfatta argentina (34%). Cresce Balalaika (2 - 3 mln – 15.4%) ma Don Matteo in replica fa meglio (2 - 8 mln – 15.4%) : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. A seguire Balalaika ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 985.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 ...

Ascolti tv giovedì 21 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 10 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 NCIS .000, %. MacGyver ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Carol ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Argentina - Croazia ha registrato .000 telespettatori, share %. Balalaika .000, %. Su Italia 1 Il film 17 Again - Ritorno al liceo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018 : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Argentina-Croazia ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. A seguire Balalaika ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai2 MacGyver ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carol ha ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5%. L’apertura dei Mondiali al 20.4% - Russia-Arabia Saudita 29.8% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo - in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari ...

Ascolti tv giovedì 14 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 10 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 MacGyver ha registrato .000 telespettatori, share %, .000, % e .000, %. Su Rai 3 Il film Il Segreto dei suoi occhi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Vuoi scommettere?, quinta e ultima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The Divergent Series: Allegiant ha registrato un netto ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 7 giugno 2018. Pino E’ 18.7% - Vuoi Scommettere 16.7% : Pino è: Federico Zampaglione e Ornella Vanoni Su Rai1 l’evento musicale Pino è – in onda dalle 21 all’1.29 – ha conquistato 2.886.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? – in onda dalle 21.29 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 2.987.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 The Lone Ranger ha interessato 968.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Insurgent ha ...

Ascolti tv giovedì 7 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Pino è (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film The Lone Ranger ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 M di Michele Santoro, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Vuoi scommettere?, quarta puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Insurgent, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Giovedì 7 giugno 2018 : Pino è: Federico Zampaglione e Ornella Vanoni Su Rai1 l’evento musicale Pino è ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 M di Michele Santoro ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% - Annunziata 4.8% . La7 all’8% nelle 24h : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% - Annunziata 4.8% : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...