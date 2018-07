Artemisia Gentileschi | pittrice contro la violenza sulle donne

dilei

(Di venerdì 6 luglio 2018) È stata la primaa portare nell’arte i soprusinel XVII secolo, trasformando lain bellezza. Grazie al suo coraggio e alle sue doti,ha sfidato le consuetudini del suo tempo e oggi è ricordata non solo come un’artista speciale ma anche come un simbolo del femminismo. Nata a Roma l’8 luglio 1593 dal pittore Orazioe da Prudenzia Montone, Artemesia mostrò sin dalla tenera età uno spiccato talento pittorico, ereditato dal padre – importante esponente di scuola cavaraggesca – e coltivato proprio nel suo studio. Qui a 17 anni realizzò la sua prima opera, Susanna e i vecchioni, nella quale viene ritratta una donna mentre fa il bagno insidiata da due uomini ai quali cerca di sfuggire. Il tema della condizione della donna in quell’epoca ricorre prepotentemente nei suoi lavori. La spensierata ...