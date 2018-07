Arriva anche in Italia la polizia predittiva?

Honda Super Cub C125 - lo scooter più venduto al mondo Arriva anche in Italia : ROMA - Eccolo. Lo avremo anche in Italia. Honda Super Cub C125, lo scooter in assoluto più venduto al mondo arrivato va dai concessionari Italiani di Honda. Leggerò, pratico, sbarazzino...

Anche Tim punta sul fintech : Arrivano i pagamenti contactless via smartphone : Tim Pay A pochi mesi dal lancio ufficiale della sua carta prepagata, Tim conferma la partnership con Mastercard per offrire ai suoi clienti Android una nuova piattaforma per i pagamenti elettronici. La carta Tim Personal diventa ora Tim Pay. Oltre ai servizi della carta (virtuale o fisica) viene data la possibilità di effettuare pagamenti contactless tramite il modulo nfc del proprio smartphone. “Lavoriamo con impegno per introdurre nuovi ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi fin dove può Arrivare? La caduta delle teste di serie le sorride anche se… : Nella terza giornata di incontri a Wimbledon, la pioggia ha fatto visita sui campi di Church Road. Il darsi agonistico sull’erba più famosa del mondo del tennis è stato interrotto ma Camila Giorgi ha anticipato l’intervento di Giove Pluvio, concludendo la pratica “Madison Brengle” con relativa facilità: 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Qualificazione al terzo turno in tasca ed attesa per chi, tra la ceca Katerina ...

Basket - Nba. Scacco matto Warriors : Arriva anche Cousins : I più forti diventano ancora più forti. I Golden State Warriors campioni Nba piazzano un colpo di mercato imprevedibile e clamoroso. DeMarcus Cousins, il centro dell'Alabama, si accorda con i ...

La diversità di Ventotene - il sindaco 'Ancora pronti ad accogliere i migranti - ma anche qui è Arrivato il vento di destra' : Tradurre il Manifesto di ventotene nelle lingue africane più diffuse. MettereThomas Sankara, il leader rivoluzionario burkinabè, nello stesso Pantheon di Spinelli, Rossi e Colorni. anche se soffia un ...

Niccolò Bettarini : Arriva anche lo sfogo del fratello Giacomo : Niccolò Bettarini, dopo l’accoltellamento arriva anche lo sfogo del fratello minore Giacomo: “Se il mondo fa schifo, la vita è bella” Sulla tragica vicenda capitata a Niccolò Bettarini sono arrivate le parole dei genitori Simona Ventura e Stefano Bettarini. Tantissimi poi coloro (sia vip, sia persone comuni) che hanno scritto o espresso pensieri di vicinanza […] L'articolo Niccolò Bettarini: arriva anche lo sfogo del ...

WHATSAPP - COME NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

F1 - Hamilton e Bottas insieme in Mercedes anche nel 2019 : la conferma Arriva da… Niki Lauda : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha reso noto che Hamilton e Bottas hanno raggiunto l’accordo con la Mercedes per il rinnovo dei propri contratti La Mercedes nel 2019 continuerà con i due piloti attuali Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, come confermato dal presidente non esecutivo Niki Lauda. Photo4 / LaPresse “Garantisco che nel prossimo anno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas guideranno per la Mercedes“, ha ...

Cessione Milan : Rocco Commisso Arriva in Italia - le ultime anche sul mercato dei rossoneri : Cessione Milan, comunicato di Commisso:"La proprietà non vuole chiudere in termini rapidi e accettabili".Il Milan sempre più lontano da Yonghong Li e più vicino agli americani: in corsa i Ricketts e Rocco Commisso. Rocco Commisso parla attraverso un comunicato: “L’attuale proprietà non sembra intenzionata a vendere, nonostante i numerosi sforzi”. Dopo rifiuto da parte di Li dell'offerta da oltre 500 milioni di euro arrivata da ...

Napoli - non solo Meret : Arriva anche Karnezis. Cifre e dettagli… : Napoli, NON solo Meret- Come riportato da “Gianluca Di Marzio” sul proprio sito internet, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo totale con l’Udinese per il passaggio in azzurro di Meret. 25 milioni più 10 milioni di bonus, affare da 35 milioni di euro totali. Meret rappresenterà il portiere del futuro partenopeo. arriva anche KARNEZIS Pressioni, inesperienza […] L'articolo Napoli, non solo Meret: arriva anche ...

Politano all'Inter/ Suso rimane il sogno - ma con Malcom può Arrivare anche il calciatore del Sassuolo : Politano all'Inter, prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Instagram - Arrivano anche in Italia le video chat di gruppo : (Foto: Instagram) Tutti pronti a un’estate con i power bank carichi e soprattutto a portata di mano: sono attive le videochiamate su Instagram. Tra gli annunci della conferenza di Facebook F8 riguardanti la piattaforma, c’erano sia la nuova configurazione della scheda “Esplora” che l’arrivo delle video chat, a due o più partecipanti. A pochi giorni dall’arrivo della prima novità, l’app sta rilasciando a ...

Calciomercato Roma - Arriva anche Berardi : Di Francesco può contare su una rosa pazzesca [FOTO] : Calciomercato Roma – E’ una Roma scatenata quella che si prepara per l’inizio del nuovo campionato, i giallorossi sono reduci da una stagione molto importante in Serie A ed anche e soprattutto in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Le prime mosse sono state veramente importanti, Marcano, Santon e Bianda in difesa, Coric, Cristante, Zaniolo e Pastore a centrocampo, in attacco Kluivert ...

Cessione Milan - adesso è caos : furia Commisso - gesto clamoroso di Yonghong Li - Arriva anche la sentenza Uefa : Cessione Milan – Situazione sempre più delicata in casa Milan, a tenere banco oltre al calciomercato che comunque non è ancora decollato è sicuramente la Cessione ed il futuro del club rossonero, sembrava fatta per il passaggio al calabrese Rocco Commisso, nelle ultime ore clamoroso gesto di Yonghong Li che rischia di far saltare tutto. Dopo un primo accordo per l’acquisto da parte dell’imprenditore americano dell’80% delle quote ...