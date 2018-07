Appendino senza la fiaccola | Olimpiadi ' 26 verso Milano

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018)accelera e stacca all'ultima curva Torino e Cortina d'Ampezzo nella corsa per la candidatura ufficiale dell'Italia alleinvernali 2026. Nella riunione di oggi il Consiglio dei ministri fornirà la prima indicazione nella scelta della città da proporre al Comitato Olimpico internazionale per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.I rumors che trapelano da Palazzo Chigi danno il capoluogo lombardo favorito su Torino e Cortina D'Ampezzo. Dopo l'esame del governo Conte, le candidature passeranno al vaglio del Coni, che martedì 10 luglio si riunirà nel Salone d'Onore del Foro Italico per ufficializzare la decisione. Meno di una settimana per conoscere il verdetto della sfida a tre, che il presidente del Coni Giovanni Malagò, dalla Fiera di Rimini, definisce "un'anomalia": "È chiaro, è un'anomalia tutta italiana passare da avere una candidata ad averne tre ...