Anticipazioni Le verità nascoste | settima puntata 13 luglio | Paula viene scoperta

Anticipazioni Velvet 4/ la verità su Alberto e Anna : lui esce di scena ma non è defunto : Questa sera ritorna in onda su RaiUno una delle fiction più amate e te dal pubblico di RaiUno. Parliamo di Velvet , la fortunatissima serie televisiva importata dalla Spagna, giunta alla sua quarta stagione di messa in onda in tv. Questa nuova serie, però, è stata soprannominata Velvet Collection [VIDEO]e potra' contare solo su alcuni dei vecchi protagonisti della serie, tra cui l'amatissima Anna che non rivedremo al fianco del suo amato Alberto . ...

Anticipazioni Le verità nascoste seconda puntata : Paula è morta oppure no? Video : Su Canale 5 debutta una nuova fiction spagnola dal titolo [Video] Le verita' nascoste che vedremo in onda per tutto il mese di giugno e per meta' luglio in prima serara. Il giorno scelto per la messa in onda di questa nuova serie è il venerdì: stasera andra' in onda la prima attesa puntata che dovra' vedersela contro il 'best of' de La Corrida, lo show di intrattenimento di grande successo di Raiuno condotto da Carlo Conti. Debitta la fiction Le ...