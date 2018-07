Anthem | Bioware mostra la demo mostrata a porte chiuse durante l' E3

Non solo Anthem - Dragon Age e Mass Effect : BioWare vorrebbe creare giochi più piccoli e sperimentali : Il prossimo grande progetto di BioWare è, come tutti sappiamo, Anthem ma la compagnia non vuole adagiarsi sugli allori. Sappiamo che un nuovo Dragon Age dovrebbe essere in sviluppo e poi c'è sempre un Mass Effect che nonostante Andromeda difficilmente verrà abbandonato per sempre. I vertici della software house vorrebbero però anche seguire strade diverse.Lo hanno confermato il general manager Casey Hudson e l'executive producer di Anthem, Mark ...

BioWare parla del processo creativo di Anthem : "abbiamo valutato 20 o 30 progetti" : Il processo creativo di Anthem risale al lontano 2012, quando BioWare mise su carta alcuni concept che poi, dopo molto tempo, diventarono le fondamenta del nuovo titolo dello studio in uscita il 22 febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Il general manager di BioWare, Casey Hudson, ha recentemente concesso un'intervista a Gameinformer nel corso della quale ha potuto parlare di questo lungo processo creativo, svelando alcuni interessanti retroscena ...

BioWare ci mostra come sono state realizzate nella realtà le armature Javelin di Anthem : Uno degli elementi più caratteristici del prossimo attesissimo gioco di BioWare, Anthem, è l'armatura Javelin che indosserà il nostro personaggio nel corso dell'avventura.come segnala Dualshockers, le tute in questione sono state mostrate all'evento EA Play poco prima dell'E3 2018 e, in questa occasione, EA ha portato con sé le armature costruite dagli Henchmen Studios di Toronto.Oggi, lo sviluppatore ha pubblicato un video che mostra come sono ...

BioWare rassicura i giocatori : l'endgame di Anthem darà sempre un motivo per tornare a giocare : Arekkz Gaming ha avuto l'opportunità di parlare con il director di BioWare, Jonathan Warner, riguardo le attività endgame, la progressione e gli obiettivi per i personaggi di Anthem.Come riporta VG247.com, Anthem proporrà un endgame che darà sempre un ottimo motivo per tenere i giocatori incollati al titolo. Si potrà, infatti, continuare a sviluppare il proprio personaggio attraverso missioni, eventi e attività di fine partita. Arekkz ha ...

Anthem : BioWare realizza il gioco tenendo conto dei superpoteri dei supereroi : In Anthem potremo impersonificare il supereroe che abbiamo sempre voluto essere, pad alla mano, riporta VG247.Le tute avanzate che vediamo nel gioco non possono che riportarci alla mente quella di Iron Man, e volare all'interno di un esoscheletro iper tecnologico, sparando missili e combattendo mostri giganti non può che farci sentire un po come quei supereroi che ammiravamo nei fumetti quando eravamo più piccoli.Il produttore di Anthem, Cory ...

BioWare si prepara all'E3 2018 e ci ricorda che Anthem sarà tra i protagonisti : Con l'E3 2018 a circa due settimane di distanza, ci sono un sacco di studi e publisher che non possono fare a meno di far crescere la nostra curiosità su ciò che hanno in serbo per l'importante evento di Los Angeles. Tra le varie compagnie protagoniste della kermesse c'è BioWare con il suo attesissimo Anthem che, come saprete, vedrà la luce all'inizio del 2019.Come riporta Gamingbolt, l'account Twitter di Anthem ha recentemente condiviso un ...

Anthem come Dragon Age : BioWare non dimenticherà il single player : Il General Manager di BioWare, Casey Hudson, ha pubblicato una nota sul sito ufficiale dello studio per parlare del prossimo gioco in sviluppo presso la software house, Anthem. Prima di tutto, apprendiamo che la nuova IP dai creatori di Dragon Age e Mass Effect sarà presentata in diretta durante EA Play a giugno, quindi molto presto avremo un assaggio concreto del gameplay. Ma tante altre informazioni sono state svelate, su tutte qualcosa che ...