Annegato in sottopasso | pm di Ivrea indaga per omicidio colposo

Guido Zabena - Annegato in un sottopasso : la Procura indaga per omicidio colposo : La Procura dovrà stabilire come mai le pompe - predisposte per le emergenze legate al maltempo - non abbiano vuotato il sottopasso di Rivarolo Canavese nel quale è annegato Guido Zabena dopo essere rimasto intrappolato nella sua automobile sommersa dall'acqua.Continua a leggere