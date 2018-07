Android P introduce Magnifier e limita alcune novità ai Pixel di seconda generazione

YouTube per Android TV v2.03 introduce comandi vocali - canali home personalizzati e ripristina i video dopo il cambio app : L'ultima versione dell'app YouTube per Android TV porta alcuni importanti miglioramenti delle prestazioni, il ripristino automatico dopo il cambio app e i comandi vocali tramite Assistente Google e, per alcune persone che utilizzano Android Oreo, potrebbero anche esserci nuovi canali personalizzati nella schermata iniziale. L'articolo YouTube per Android TV v2.03 introduce comandi vocali, canali home personalizzati e ripristina i video dopo il ...

YouTube sta introducendo diverse novità per l’app Android e per il suo sito web : Mentre un paio di mesi fa YouTube ha introdotto in fase di test una nuova grafica per le sue notifiche, ora invece si concentra sulla grafica in-app relativa al suo mini-player per Android e una nuova funzione di condivisione! L'articolo YouTube sta introducendo diverse novità per l’app Android e per il suo sito web proviene da TuttoAndroid.

Dropbox per iOS si aggiorna - introducendo molte novità in arrivo presto anche per Android : Dropbox ha da poco rilasciato un major update per iOS, ma tutte le funzioni presentate sono in arrivo molto presto anche per Android. Andiamo a scoprirle assieme! L'articolo Dropbox per iOS si aggiorna, introducendo molte novità in arrivo presto anche per Android proviene da TuttoAndroid.

Twitter per Android introduce propri emoji a causa della frammentazione dell’OS : Twitter sta aggiornando l'applicazione dedicata ai dispositivi Android con l'introduzione di emoji personalizzati. Scopriamo insieme per quale motivo L'articolo Twitter per Android introduce propri emoji a causa della frammentazione dell’OS proviene da TuttoAndroid.

eBay per Android introduce Interests - per selezionare i prodotti secondo i nostri interessi - per ora negli US : eBay lancia Interests, la nuova funzionalità che permette agli utenti di personalizzare la propria esperienza di shopping basandola sugli interessi. L'articolo eBay per Android introduce Interests, per selezionare i prodotti secondo i nostri interessi, per ora negli US proviene da TuttoAndroid.