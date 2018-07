Anche quest' anno sul litorale di Ostuni due spiagge accessibili ai cani

Matteo Salvini ai mafiosi : “L’Italia non sarà più il vostro Paese - vi sequestreremo Anche le mutande” : Matteo Salvini si scaglia contro la mafia e i mafiosi: "Messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti: l'Italia non sarà più il vostro Paese. Dedicherò ogni mia energia provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso", afferma il ministro dell'Interno prima di tuffarsi nella piscina di una villa confiscata alla mafia.Continua a leggere

Time in Jazz - Anche quest'anno la manifestazione di Paolo Fresu fa tappa a Olbia : I due spettacoli di Olbia, gratuiti per tutti, avranno un forte r ichiamo mediatico grazie all'importanza degli artisti coinvolti e al seguito che la manifestazione esercita nei confronti di un ...

Un successo Anche quest'anno il motoraduno degli Svevi - giunto alla quarta edizione : L'evento caratterizzato da live music, spettacoli, cibo e drink si è tenuto nel piazzale della pizzeria 'I tre archi' in località San Cosimo alla Macchia e ha fatto registrare la partecipazione di ...

Below arriverà entro quest'anno. Gli sviluppatori hanno in programma Anche l'annuncio di due nuovi giochi : È passato molto tempo ormai dall'annuncio di Below, il gioco è stato originariamente svelato durante l'E3 2013 di Xbox One e, a distanza di 5 anni, ancora non siamo riusciti ad averlo tra le nostre mani. Gli sviluppatori hanno già parlato delle difficoltà incontrate nella realizzazione di Below, ma hanno anche confermato che il titolo sarà lanciato quest'anno. Il co-fondatore di Capybara Games, Nathan Vella, ha rilasciato interessanti ...

“Ecco che vedo in questa foto”. E Anche loro diventano un caso. Giorgia Meloni attacca. Cosa è successo : Si chiamano Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot (campionessa europea): hanno la pelle nera ma sono loro ad aver fatto trionfare l’Italia nella staffetta 4X400 donne ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Con un tempo di 3’28″08 hanno conquistato l’oro. ”Realtà 1 – Pontida 0”, ”Prima le italiane”, ”#ciaone a Salvini”. E sui social ...

I vestiti nuovi del principe Harry. Anche questo è l’«effetto Meghan» : Rumors recenti paragonano il principe Harry a Kanye West: pare che Sua Altezza si occupi personalmente dello styling della sua signora, poco avvezza al protocollo reale in fatto di abbigliamento e che si rechi ai design meeting da Stella McCartney, al lavoro su nuovi outfit della Duchessa di Sussex. Si dice che lui stia prendendo, di fatto, il posto dell’amica e stylist storica di Meghan, Jessica Mulroney e che gli venga naturale elargire ...

Il figlio di Di Bartolomei 'Questa è la pistola con cui si è ucciso mio padre. Anche lui l aveva presa per far sentire più sicura la sua ... : Un messaggio, affidato ad una foto e 4 tweet, che vuole far riflettere. E che segue alla notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più protetti. E a chi dice che se una ...

Torna Anche quest'anno "Sanmichele Estate" : In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso il Circolo Anspi , Rocca, nella parrocchia di San Michele.

“Giulia e Andrea li ho beccati così. Ed ecco che mi ha detto lei”. Questa è grossa. Ma stavolta è diverso : oltre alla foto c’è Anche la ‘spiegazione’ : Da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis, ex volti di Uomini e Donne ed entrambi ex protagonisti del Grande Fratello Vip ma in due distinte edizioni, hanno confermato la rottura è stato un continuo. Un continuo di pettegolezzi, di paparazzate, di voci, di lunghi silenzi e di mezze verità, tanto che i fan ormai non capiscono più niente. Dopo il penultimo (perché sì, ce ne è un altro) scatto a tradimento realizzato da una fan e fotografa ...

Terremoto Cosenza : scossa di magnitudo 3.5 questa notte/ Trema Anche la provincia di Crotone : Terremoto Cosenza: scossa di magnitudo 3.5 questa notte, Trema anche la provincia di Crotone, con una scossa di 2.9. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o a persone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:29:00 GMT)

Palermo Calcio - sequestrato un milione di euro : indagato Anche il presidente Giammarva : Un milione di euro sequestrati al Palermo Calcio. È quanto chiesto e ottenuto dalla procura del capoluogo siciliano nell’ambito dell’inchiesta per falso in bilancio e riciclaggio sui conti della società rosanero negli anni 2013-2016. L’indagine, resa pubblica lo scorso 7 luglio, vedeva tra gli indagati anche l’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini, per il quale circa un mese fa la procura aveva chiesto ...

Al via i corsi di nuoto estivi in piscina : e da quest'anno c'è Anche l'Acquagym : Per il corso di nuoto sarà necessario il certificato medico: una fotocopia di quello utilizzato per gli sport invernali andrà benissimo oppure quello ludico sportivo, che fa sempre il pediatra ma non ...