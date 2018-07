Anche le stelle di neutroni confermano Einstein

La Lega supera quota 31%e toglie consensi Anche ai 5 StelleProsciugati gli «alleati»della coalizione di centrodestra : FI scende all’8,3%, Meloni dimezzata Stabile il Pd, M5S al 29,8%: da marzo un suo elettore su 4 ha cambiato idea

La Lega supera quota 31% e toglie consensi Anche ai 5 Stelle : N on era mai capitato che a meno di quattro mesi di distanza dalle elezioni si manifestasse una mobilità elettorale tale da far quasi raddoppiare i consensi per una forza politica che è uscita al terzo posto dalle urne ed oggi è prima. Negli ultimo 30 anni tuttalpiù si era verificato il classico bandwagon, più o meno intenso. E negli anni precedenti il voto era una ...

La Lega supera quota 31% e toglie consensi Anche al Movimento 5 Stelle : FI scende all’8,3%, Meloni dimezzata Stabile il Pd, M5S al 29,8%: da marzo un suo elettore su 4 ha cambiato idea

San Vigilio di Marebbe (BZ) : tanti eventi per osservare il cielo notturno e le stelle cadenti - Anche ad alta quota : Ad agosto, quando il cielo regala lo spettacolo delle stelle cadenti, è affascinante allontanarsi dalle luci della città, per trovare luoghi bui in cui godersi la magia delle scie luminose nella notte. Tra le Dolomiti, il cielo stellato è una visione privilegiata da scoprire ogni giorno, con la sensazione di avvicinarsi alle stelle dalle altitudini delle splendide vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Ma per chi vuole vivere un’esperienza ancora più ...

Teatro Sistina - una sfilata di stelle dirette da Piparo : c'è Anche Rugantino con Montesano a 40 anni dal primo successo : Proseguendo il grande lavoro di Piparo per contagiare al Musical le giovani generazioni senza allontanare i loro genitori, il 10 aprile approderà al Sistina- dove è nato- il mondo magico di PETER PAN ...

Nuovo stadio Roma - arrestati pezzi grossi di Forza Italia - Pd e Movimento 5 Stelle : c’è Anche l’uomo della Raggi e di Di Maio [NOMI] : I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno eseguito stamattina 9 arresti nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del Nuovo stadio della Roma. La misura cautelare è stata ...

Golf - US Open 2018 : parata di stelle a Shinnecock Hills - Dustin Johnson è l’uomo da battere - ma sogna Anche Francesco Molinari : Le stelle del Golf riunite per trionfare nel secondo Major stagionale. Tra giovedì 14 e domenica 17 giugno andrà in scena lo US Open 2018, che si disputerà sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, a est di New York City. Si tratta del più antico club di Golf degli USA, che già nel 2004 ha ospitato il Major e che nel 2026 sarà per la sesta volta la sede del torneo. Un autentico ...

Golf - US Open 2018 : parata di stelle a Shinnecock Hills - Dustin Johnson è l’uomo da battere. Ma sogna Anche Francesco Molinari : Le stelle del Golf riunite per trionfare nel secondo Major stagionale. Tra giovedì 14 e domenica 17 giugno andrà in scena lo US Open 2018, che si disputerà sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, a est di New York City. Si tratta del più antico club di Golf degli USA, che già nel 2004 ha ospitato il Major e che nel 2026 sarà per la sesta volta la sede del torneo. Un autentico ...

Amministrative : Lega protagonista ai ballottaggi Anche a Terni e Siena. Ma senza accordo con i Cinquestelle : Una Lega che continua a crescere e a trainare il centrodestra. Un centrosinistra parzialmente soddisfatto e il movimento cinque stelle che perde terreno. È la fotografia delle ultime Amministrative ...

Soccer Aid - Cantona torna a Old Trafford : nella partita delle stelle Anche Bolt e Gordon Ramsey FOTO : C'è il cambio per il Resto del mondo, e tutto Old Trafford si alza in piedi per un francese. Anzi, per "il" francese. Il mito. King Eric ritorna a Manchester, e tutto il pubblico esplode di gioia nel ...

Il Gay Pride sulle Dolomiti : aderiscono Anche i 5 Stelle : ... in definitiva, 'paladini' dell'universo pro life , dall'altra l'adesione a un evento che punta a riconoscere, così come si legge sul manifesto politico del Pride, 'la legittimità sociale e politica ...

Spread alle stelle - Bot ad alta tensione - Borsa affonda con le bAnche : ll vicepresidente della Bce, Vitor Constancio, invita l'Italia a ripassare le regole sugli aiuti ai Paesi in difficoltà e il commissario Ue all'economia, Pierre Moscovici, ribadisce che il destino ...

MAnchester United - Mourinho striglia le stelle : "O con me o contro di me" : O con me o contro di me. E in questo secondo caso, potete pure fare le valigie. Questo il senso del discorso che José Mourinho ha fatto ai giocatori del Manchester United alla luce delle incoerenti, e ...

ROBOZAO COSA BALLERÀ PER LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 2018?/ Critiche Anche per il simpatico robot : ROBOZAO COSA BALLERÀ per la FINALE di BALLANDO con le STELLE 2018? Idolo dei bambini e dei piccoli fan di è pronto a tornare sul palco. In quale numero si cimenterà?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:50:00 GMT)