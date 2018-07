Anche in Italia per Samsung Galaxy S9 e S9 l’inaspettato aggiornamento XXU1BRF8

Stglitz : all'Italia conviene lasciare l'euro - Anche attraverso la creazione di una moneta di Stato parallela - : Il prezzo del cambio estero è, ovviamente, fondamentale in qualsiasi economia aperta. Ha un effetto-domino sui prezzi di tutti i beni e servizi. Alcune " forse molte " aziende falliranno. Alcuni " ...

Atletica - Libania Grenot vince a Guadalajara in 51.84. StAnchezza per Davide Re - record italiano lontano : Libania Grenot si sta confermando in grandissima forma e la sua marcia verso gli Europei di Berlino sta proseguendo nel miglior modo possibile. La Panterita, che nella capitale tedesca dovrà difendere il doppio scettro continentale sui 400 metri, oggi era impegnata nel meeting di Guadalajara dove si è imposta in 51.84, suo quarto tempo stagionale (il migliore resta il 51.32 dei Giochi del Mediterraneo, chiusi al secondo posto settimana scorsa). ...

Honda Super Cub C125 - lo scooter più venduto al mondo arriva Anche in Italia : ROMA - Eccolo. Lo avremo anche in Italia. Honda Super Cub C125, lo scooter in assoluto più venduto al mondo arrivato va dai concessionari Italiani di Honda. Leggerò, pratico, sbarazzino...

Ryanair - sciopero il 25 luglio in Italia. E in altri Paesi d'Europa stop Anche il 26 : Roma - I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair in Italia sciopereranno il prossimo 25 luglio per 24 ore . Lo annunciano Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che la protesta si inserisce nel quadro ...

Ryanair - sciopero personale il 25 e 26 luglio/ Voli a rischio Anche in Italia : le ragioni della protesta : Ryanair, sciopero personale il 25 e 26 luglio: Voli a rischio anche in Italia, le ragioni della protesta. Le ultime notizie sulla mobilitazione dei dipendenti della compagnia low cost(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Foggia - affittavano case alle prostitute : tra i 9 arresti Anche ex candidata di Forza Italia : Adrijana Vasiljevic, già coinvolta nel crac del Don Uva, gestiva con il compagno e altre persone 10 case d'appuntamento. L'organizzazione si interessava anche di inserire le inserzioni pubblicitarie sui siti internet

Non isolati i problemi Fortnite oggi 4 luglio : down temporaneo Anche in Italia : Ci sono nuove segnalazioni in questi minuti per quanto riguarda problemi Fortnite, considerando il fatto che in molti oggi 4 luglio stanno riscontrando malfunzionamenti con l'accesso alla propria utenza all'interno del gioco. Proviamo dunque a fare il punto della situazione a poco meno di due settimane dalle ultime anomalie riscontrate dal punto di vista tecnico, in attesa che dallo staff arrivi eventualmente qualche comunicazione ufficiale nel ...

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano Anche la Svizzera e volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

Matteo Salvini ai mafiosi : “L’Italia non sarà più il vostro Paese - vi sequestreremo Anche le mutande” : Matteo Salvini si scaglia contro la mafia e i mafiosi: "Messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti: l'Italia non sarà più il vostro Paese. Dedicherò ogni mia energia provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso", afferma il ministro dell'Interno prima di tuffarsi nella piscina di una villa confiscata alla mafia.Continua a leggere

L’orgoglio delle seconde generazioni : “Non siamo campioni dello sport ma Anche noi lottiamo per l’Italia” : Stella Shi parla un italiano perfetto, e le sue origini le ritrovi solo nei tratti del volto, bellissimo e determinato. I genitori sono arrivati dalla Cina prima che lei e la sorella Simona nascessero. E oggi sono tutti italiani. «L’Italia è sempre stata casa mia» dice con orgoglio questa ragazza di appena 25 anni, già imprenditrice e chef di succe...

Mercato italiano - Le immatricolazioni calano Anche a giugno : Ancora un mese di contrazione per il Mercato italiano dell'auto. A giugno, secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 174.702 unità, con un calo del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si tratta del quarto mese negativo da inizio anno; non a caso i dati del primo semestre mostrano una flessione dell'1,45%, pari a 1.120.829 veicoli registrati. La Jeep sostiene il gruppo FCA. Non si arresta neanche a ...

Honda Super Cub - il mito sbarca Anche in Italia : L'Honda Super Cub - il veicolo a motore più venduto al mondo - arriva finalmente anche in Italia, mantenendo tutte le caratteristiche di facilità e resistenza che lo hanno reso famoso nel mondo. la storia - Il primo Super Cub C100 fu lanciato nel 1958, in occasione del 10°anniversario di Honda. Progettato da Soichiro Honda e da Takeo Fujisawa, suo socio in affari di lunga data, aveva ...

Scandalo nel calcio italiano - due nuove squadre e 30 calciatori coinvolti. Sospetti Anche sull’Inter : deferimenti - retrocessioni e penalizzazioni - è sempre più caos [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più caos per il calcio italiano, situazione delicata e che rischia di portare a nuovi clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane. In particolar modo delicata è la situazione del Chievo, nel mirino plusvalenze fittizie, con il Cesena ceduti giovani fino al 9000% del valore effettivo, entrambi i club sono stati deferiti ma il Cesena è praticamente fallito mentre il Chievo rischia la retrocessione. Nelle ultime ore è ...

Scommesse mondiali - l'Italia impazzisce Anche senza gli azzurri : Tutti pazzi per la Coppa. Non solo per vedere le partite del campionato mondiale di calcio in Russia. Ma soprattutto per scommetterci su: questa del 2018 è la prima Coppa del Mondo live betting, nella quale, sia per la moltiplicazione dei siti di Scommesse, sia per la facilità con qui si può puntare in tempo reale, la febbre del gioco è esplosa. Basta uno smartphone. anche per questo chi pensava che l'eliminazione dell'Italia dalla fase finale ...