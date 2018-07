Ambiente | l’Abruzzo rafforza la “Rete Regionale del Riciclo”

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il SottosegretarioMario Mazzocca ha sottoscritto le convenzioni relative agli interventi previsti in cinque piattaforme ecologiche pubbliche con i rappresentanti degli enti interessati per oltre 4 milioni di euro d’investimento su territorio. Il 27 aprile 2018 la Giuntaha autorizzato l’erogazione di 4.214.285 euro ai soggetti attuatori dei progetti inseriti nel programma d’interventi. Nello specifico, tali fondi sono stati ripartiti traSpa per completamento e potenziamento della piattaforma per il trattamento degli imballaggi in località Loreto Aprutino (Pe): 571.428mila euro; Consorzio intercomunale Civeta per potenziamento e ristrutturazione di una piattaforma ecologica in località Cupello (Ch): 428.571mila euro; Ecolan Spa per potenziamento della piattaforma ecologica per trattamento imballaggi in località Lanciano (Ch): ...