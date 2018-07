Ambiente | FAO | foreste e boschi fondamentali per un futuro sostenibile

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il tempo stringe per ledel mondo, la cui superficie totale diminuisce di giorno in giorno, avverte un nuovo rapporto della FAO che esorta i governi a promuovere un approccio omnicomprensivo a beneficio sia degli alberi, sia di coloro che vi fanno affidamento. Occorre arrestare la deforestazione, gestirein modo, ripristinare quelle degradate e incrementare la copertura di alberi in tutto il mondo per evitare conseguenze potenzialmente dannose per il pianeta e la sua popolazione, avverte lo Stato dellenel Mondo 2018. Lee gli alberi contribuiscono molto di più ai mezzi di sussistenza umani di quanto non si creda, svolgendo ruoli cruciali nella sicurezza alimentare, nella fornitura di acqua potabile, nelle energie rinnovabili e nelle economie rurali. Forniscono circa il 20% del reddito alle famiglie rurali nei paesi in via di sviluppo ...