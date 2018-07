Altran | Quaranta in visita in sede società a Torino

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Nell’ambito di una serie di incontri programmati presso operatori industriali del settore, il Direttore Generale dell’Enac, Alessio, si è recato questa mattina nelladella, per unadel Virtual & Innovation Centre.Il Direttore Generale e il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, Roberto Vergari, hanno incontrato i vertici dell’azienda che hanno illustrato alla delegazione dell’Enac le ultime innovazioni digital di realtà virtuale applicata al settore aeronautico soffermandosi, in particolare, sulle attività digital applicabili alla formazione (training) di figure professionali del comparto aereo, come, ad esempio, piloti e manutentori aeronautici.Gli incontri che l’Ente sta organizzando presso diverse realtà del settore, rappresentano occasioni importanti volte a stabilire un ...