Alluvione in Trentino | nubifragio a Moena e in val di Fassa | dichiarato lo stato di

(Di venerdì 6 luglio 2018) A seguito delche ha colpito nei giorni scorsi la val die in particolare i comuni die Soraga, la Giunta provinciale, su proposta del presidente Ugo Rossi, haoggi lodi calamità. La dichiarazione serve per dare continuità agli interventi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e per autorizzare la concessione di contributi e indennizzi ai danneggiati. “La comunità – sottolinea il presidente Rossi – ha dato prova, nell’immediatezza dei fatti, di una straordinaria capacità di reazione rispetto ad un evento impattante come quello che si è realizzato. Grazie al lavoro di molti, professionisti e volontari, a cui va la nostra gratitudine, i paesi investiti dalsi sono già rialzati. La Provincia è vicina alle popolazioni colpite e intende fare la sua parte perché, nel più breve tempo possibile, si torni alla normalità e si ...