ALISSON AL CHELSEA I blues seguono Butland | mossa per ribassare il prezzo con la Roma?

Edicola : ALISSON - Higuain e Callejon i primi regali del Chelsea per Sarri. Roma : suggestione Mertens : Secondo il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri entro il weekend sarà il nuovo tecnico del Chelsea. Il quotidiano Romano riporta come Roman Abramovich, sia sceso in prima linea per risolvere l'impasse e convincere De ...

ALISSON al Chelsea/ Abramovich offre 73 milioni - la Roma pronta ad accettare? : Proposta indecente di calciomercato da parte del Chelsea: 73 milioni di euro alla Roma per Alisson, con ingaggio da 5,5 milioni al portiere. La trattativa potrebbe davvero andare in porto(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:18:00 GMT)

ALISSON al Chelsea / Calciomercato - la richiesta è direttamente di Abramovich! : Alisson al Chelsea, Calciomercato: la richiesta è arrivata direttamente da Roman Abramovich che si sarebbe letteralmente innamorato dell'estremo difensore brasiliano dei giallorossi.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:53:00 GMT)

Calciomercato Roma : Florenzi - fiducia rinnovo. Chelsea su ALISSON : Non solo acquisti e nuovi volti, la dirigenza della Roma sta lavorando su due fronti: rinnovi di contratto e cessioni. Partiamo dal primo punto e dal primo nome sulla lista di Monchi, Alessandro ...

ALISSON al Chelsea/ Pronta un'offerta di 70 milioni di euro per convincere la Roma : Il Chelsea sta preparando un'offerta di 70 milioni di euro da recapitare alla Roma per l'estremo difensore Alisson. La compagine inglese sfida il Real Madrid a suon di milioni(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:32:00 GMT)

Roma - dalla Spagna : ALISSON si avvicina al Chelsea : 'Non ho ricevuto nessuna offerta per Alisson'. Con questa dichiarazione il direttore sportivo della Roma Monchi , ha messo di fatto all'asta il portiere brasiliano. Il nuovo attore che entra in scena ...

Calciomercato Roma : ALISSON - adesso arriva anche il Chelsea : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Monchi: "Alisson? Nessuna offerta" Nainggolan e le donne Aumenta il costo degli abbonamenti

ALISSON - parte la trattativa con il Chelsea : un intermediario a Londra : Non bastavano i 18 cleen sheet in campionato e i 5 in Champions. Alisson non si ferma più. E così, anche ieri, nell'amichevole vinta dal Brasile contro la Croazia per 2-0, il portiere della Roma ha ...

Roma - per ALISSON scatta l'asta tra Real Madrid e Chelsea : Non siamo ai livelli dello Shakhtar di Fonseca, che di brasiliani ne annovera addirittura nove, ma a Trigoria il verde oro è sempre stato di moda. Per non tornare indietro nel tempo, anche nell'ultima ...

Pazzo mercato - si scatena il valzer di portieri : Courtois rompe con il Chelsea e ALISSON adesso diventa una priorità : Il Chelsea ha interrotto le trattative per il rinnovo di Thibaut Courtois, per sostituire il belga adesso l’obiettivo principale è Alisson della Roma E’ rottura tra Thibaut Courtois e il Chelsea, il club inglese ha deciso di interrompere la trattativa per il rinnovo del portiere belga che a questo punto è sorprendentemente sul mercato. In scadenza di contratto al termine della prossima stagione, la società di Abramovich è costretta a ...

25 maggio : Real deciso su ALISSON - Chelsea idea Higuain : Il suo sponsor in seno alla società pluricampione d'Europa e del mondo è l'amico Sergio Ramos, ma anche il tecnico Zinedine Zidane prenderebbe volentieri il suo ex compagno. Bisognerà però vedere ...