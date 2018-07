Alexandria Ocasio-Cortez | cosa insegna alla sinistra la vittoria della giovane dem

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) Colpisce molto e ha fatto il giro del mondo la storia di, una donna di 28 anni, ispanica, nata e cresciuta nel Bronx, che con poche risorse e contro ogni pronostico ha ottenuto una schiacciantealle primarie per le elezioni di Midterm per il 14esimo distretto di New York, battendo Joe Crowley, esponente tra i più in vista del partito democratico americano. Se vincerà il collegio, saldamente democratico, sarà la piùdeputata mai eletta al Congresso americano. Eppure la sua storia ha già il fascino delle storie di riscatto, costruite con l’impegno quotidiano e il sacrificio, da condizioni di partenza difficili, ma che sono in grado ad un certo punto di ribaltare esiti scontati ed avere la meglio su chi credeva di essere troppo in alto per essere messo in discussione. Una di quelle storie capaci di essere racchiuse in una sola istantanea, che ...