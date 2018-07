Alassio | cane ringhia a neri e tutti applaudono | una signora si dissocia e viene insultata

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) L'idolo della spiaggia di, rinomata località turistico balneare in provincia di Savona? Un cagnolino che si mette are ed a abbaiare "solo" - come ha precisato la sua proprietaria - "quando passano i negri". Ma non, ha sottolineato con orgoglio la donna: "A quelli ricchi non dice nulla, se la prende solo con quelli che hanno l'odore". La vicenda è tragicomica: avere un"razzista" (se si può usare questo aggettivo con un), non dovrebbe essere un vanto, ma a quanto pare, con i tempi che corrono, "l'abbaiare contro i negri" è una caratteristica da esaltare. E chi non apprezza, a prescindere dal colore della pelle,messo all'angolo ed insultato, come è accaduto ad una bagnante. Il post su Facebook Qualche giorno fa, una(che chiameremo Giovanna per tutelarne l'identità) ha deciso di raccontare con un post su FB quanto le è accaduto durante il suo ...