Al via la sperimentazione del Taser in undici città : Firmato il decreto che sostanzialmente avvia la sperimentazione relativa al Taser , pistola elettrica che sarà a disposizione di Carabinieri , Guardia di Finanza e Polizia di Stato . Tale "strumento" ...

Al via in 11 città la sperimentazione del taser : La pistola elettrica, che immobilizza la persona per pochi secondi, sarà usata da carabinieri, polizia e Guardia di Finanza e dovrà essere utilizzata secondo regole precise. Per l'Onu è uno strumento ...

Taser : via alla sperimentazione in 11 città : Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini: firmato il decreto che avvia la sperimentazione in 11 città del Taser, la pistola che utilizza una scarica elettrica per immobilizzare i potenziali malviventi. Sarà utilizzata inizialmente dalle forze dell’ordine a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla ...

Pistola elettronica : via libera alla sperimentazione anche a Brindisi : Brindisi - La città di Brindisi è fra le 11 selezionate dal ministero dell'interno per la sperimentazione del Taser. Il via libera è arrivato oggi , 5 luglio, , con la firma apposta dal ministro dell'...

Taser : firmato il decreto - via alla sperimentazione in 11 città : Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini: firmato il decreto che avvia la sperimentazione in 11 città del Taser, la pistola che utilizza una scarica elettrica per immobilizzare i potenziali malviventi. Sarà utilizzata inizialmente dalle forze dell’ordine a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla ...

via libera alla pistola elettrica Sperimentazione in 11 città : Il ministero dell'Interno ha firmato ieri il decreto che rende operativa la Sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Lo strumento sarà usato, ...

via alla sperimentazione del taser in 11 città tra cui Milano - Firenze e Napoli : La pistola elettrica sarà in dotazione alle forze dell'ordine. 'E' un'arma di dissuasione non letale, e un importante deterrente' spiegano dal ministero dell'Interno -

Sicurezza - via a sperimentazione Taser per forze ordine : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Taser - al via sperimentazione per le Forze dell’ordine. Salvini : “È un deterrente” : In 11 città italiane le Forze dell’ordine avranno a disposizione anche la pistola elettrica, il Taser. Al termine di un iter partito nel 2014, è stato firmato mercoledì il decreto che dà il via alla sperimentazione dell’arma. Solo trenta dispositivi da acquistare, per ora, affidati a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini parla di “un’importante ...

Sicurezza - al via la sperimentazione del Taser - Matteo Salvini : “Non è arma letale” : Al via la sperimentazione per 30 pistole elettriche, che faranno parte dell'arsenale di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.Continua a leggere

Taser a forze dell'ordine - via a sperimentazione : È stato firmato il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser , la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Lo rende noto il Viminale, ricordando che sarà usato ...

Sicurezza - via a sperimentazione Taser per forze ordine : stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, Napoli, ...

Sicurezza - via alla sperimentazione del taser per le forze dell'ordine : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Taser - al via la sperimentazione per le forze dell'ordine : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi."È un'arma di dissuasione non letale - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - ed il suo utilizzo è ...