Al via i dazi Usa contro la Cina Pechino | ' Trump bullo'

Guerra commerciale al via : scattano i dazi Usa sui prodotti cinesi : L'economia più grande del mondo sarebbe anche più colpita, considerando che sta 'conducendo guerre commerciali su più fronti', compresi i suoi disaccordi con il Canada e l'Unione europea, come hanno ...

Usa-Cina - via alla guerra commerciale : dazi del 25% su centinaia di prodotti : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ufficialmente scoppiata alla mezzanotte americana. Senza tregue dell'ultimo minuito, da ora sono entrati in vigore dazi del 25% decisi dall'amministrazione di Donald Trump su centinaia di prodotti industriali e tecnologici cinesi - 818 per l'esattezza da auto a elettronica, attrezzature mediche e parti destinate ad aerei - per un valore di 34 miliardi di dollari di importazioni. Mentre Pechino fa ...

Usa - via a dazi per 34 mld su import Cina : La guerra commerciale tra Usa e Cina è ufficialmente iniziata oggi allo scoccare delle 00:01 di Washington, 6:01 in Italia, con l'operatività dei dazi al 25% sull'import di 818 beni, tra parti di auto,...

Ue - via libera a misure di salvaguardia dopo i dazi Usa : Intanto il Consiglio Ue ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa fino al 31 gennaio 2019. La decisione fa seguito all'aggiornamento del presidente Macron ...

Fiat Chrysler si avvia a chiudere seduta in rally su spiragli dazi USA : Grande giornata per Fiat Chrysler Automobiles , che viaggia sui massimi intraday, vantando un guadagno del 5,12% . A rivitalizzare il titolo, che va anche meglio del comparto auto europeo , Stoxx auto ...

Allacciare le cinture - dazi al via. Riflettori sull'auto : Accelera il settore servizi della Gran Bretagna, cresciuto al ritmo più sostenuto da ottobre, e questo segnale di forza dell'economia potrebbe contribuire a spingere Bank of England ad alzare i tassi ...

Ue considera di avviare trattative su dazi con produttori globali di auto - rumor - : L'Unione europea starebbe considerando l'opzione di avviare trattative con i principali colossi mondiali dell'auto., al fine di siglare un accordo sui dazi. E' quanto riporta il Financial Times, ...

Dazi di Trump - il mito Harley Davidson sgomma e va via : addio America : Ma se la Harley-Davidson decide di essere sempre meno made in Usa, allora la politica dei Dazi voluta dal tycoon rischia di andare a farsi benedire. Perché il primo effetto della guerra commerciale ...

Harley Davidson avverte : "Dazi peseranno su costi moto in UE - via produzione da USA" : Harley-Davidson annuncia che i dazi UE avranno un impatto significativo sul costo delle moto vendute in Europa . La big delle moto custom, tenendo in considerazione le tariffe imposte dall'UE come ...

Dazi : Harley-Davidson in parte via da Usa : ANSA, - NEW YORK, 25 GIU - Harley-Davidson prevede di spostare parte della produzione delle sue moto fuori dagli Stati Uniti in risposta ai Dazi europei. Harley stima che ognuna delle sue moto costerà ...