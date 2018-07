Al via a Ragusa la festa della Madonna del monte Carmelo

Prostituzione a Ragusa - chiuse altre due case del sesso in via Comitini : chiuse a in via Comitini a Ragusa dalla Squadra Mobile altre due case del piacere nell'ambito della terza fase dell'operazione Alto Impatto.

Ragusa - ripulite le villette di via Falcone - via Schifani e via Dolomiti : ripulite le villette di via Falcone, via Dolomiti e via Schifani. In corso ancora altre operazioni di scerbatura su alcune aree di contrada Randello.

Luigi Di Maio a Ragusa su Fornero e reddito di cittadinanza : “Al via al più presto” : Luigi Di Maio ha parlato dal palco di Ragusa dove è in tour per sostenere il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Antonio Tringali: "Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza".Continua a leggere

Ragusa - molotov durante uno sfratto : in 3 rinviati a processo - : I membri di una famiglia hanno tentato di aggredire il legale custode dell'immobile. L'ordine degli avvocati si è costituito parte civile: "Bisogna tutelare chi svolge un lavoro"

Ragusa - aggiudicati lavori acquedotto di viale delle Americhe : aggiudicati i lavori di rifacimento della rete acquedottistica di Viale delle Americhe. Lo annuncia la nota del Comune di Ragusa.

Ragusa - viale Sicilia poco illuminato : Ragusa viale Sicilia poco illuminato. Arriva la segnalazione del presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola: l'intera zona sembra quasi al buio

Randagismo a Ragusa - Morando : avviare campagna di adozione : Gli alti e bassi del fenomeno Randagismo a Ragusa. Morando: “diventi una priorita’ futura avviare nella nostra citta’ una buona campagna di adozione

Puzza e sporcizia in via Tunisi a Marina di Ragusa : protesta dei residenti : I residenti di via Tunisi a Marina di Ragusa denunciano lo stato di sporcizia in cui versa la strada. "Chiediamo un intervento del sindaco Piccitto"