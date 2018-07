Al Teatro Greco Romano di Catania | la Giornata Siciliana dell’Atleta

Siracusa : comicità e poesia con "I cavalieri" al Teatro greco : ... contrariamente ad ogni "razionale previsione e mistica preveggenza", le parole di Aristofane sono più che mai necessarie; la natura dell'essere umano non è cambiata, e l'attuale situazione politica ...

La nevrosi del potere va in scena al Teatro Greco di Siracusa e l'attualità si fa arte : Il potere è fragile, l'esercizio dell'autorità vacilla, la percezione di essere semidei conduce alla follia. E allora il potere è la rappresentazione più autentica della prossimità alla morte, con i suoi chiaroscuri e le sue contraddizioni. Lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, c'è Trump, c'è Kim, ci sono in Italia..., no meglio lasciar perdere. Quest'anno, però, le contraddizioni del ...