Al Gay Pride si corre in tacchi a spillo

Mis : 'Gay Pride a Vicenza? No - grazie' : Non crediamo che il negare, per motivi di decoro, il suolo pubblico a spettacoli avvilenti come quelli appena visti a Pompei e a Padova sia da considerarsi un comportamento oscurantista, omofobo o in ...

Gay Pride - urleremo sempre contro la narrazione tossica del diverso : Giugno è tradizionalmente considerato il mese dell’orgoglio arcobaleno, il prideMonth. In Italia, tuttavia, i pride non si limitano a questo periodo dell’anno e vanno da maggio a settembre. Ancora molti sono gli eventi in programma, a cominciare dalla Queeresima di Cagliari, per finire con il Palermo pride che si terrà in coda all’estate, nel capoluogo siciliano. Ma a un mese di manifestazioni che hanno portato in piazza centinaia di migliaia di ...

Meloni contro il Gay Pride : "Il diritto più importante è avere un padre e una madre" : 'Ha ragione il sottosegretario alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora a dire che i ' diritti in Italia non si perderanno': il più importante di questi è il sacrosanto diritto di un bambino ad avere ...

Gay : in 500 al Love Pride di Ancona : ANSA, - Ancona, 1 LUG - Amore e basta. In 500 hanno partecipato al primo Love Pride organizzato ad Ancona da Love is Love, Arci Ancona, Centro sociale Asilo Politico e Libera Ancona. Un corteo di ...

Gay Pride vietato - polizia carica corteo a Istanbul : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gay Pride Istanbul - polizia spara proiettili plastica su corteo : La polizia turca ha sparato proiettili di plastica contro un gruppo di una trentina di manifestanti lgbt che stava cercando di sfidare il divieto imposto dalle autorità al corteo del Gay Pride a ...

Gay Pride - le voci dal corteo : “Vogliamo più diritti per le famiglie arcobaleno - ma preoccupati dal governo dell’odio” : Tanta la partecipazione al Gay Pride di Milano. In molti hanno espresso amarezza per non vedere affermati i diritti Lgbt. “Manca il concetto di famiglia. Se un omosessuale sta con un altro omosessuale non vuol dire che non sia una famiglia“, ha affermato qualcuno. “Vorrei che ci venissero riconosciuti i diritti di tutti e magari poter avere dei figli”, ha aggiunto un ragazzo presente alla manifestazione. L'articolo Gay ...

Gay Pride - il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” : “Milano isolata - ma sui diritti non si arretra” : “Divergenze con Fontana? Lo trovo ineludibile. Abbiamo una visione diversa delle cose. E anche se Milano appare un po’ isolata è importante continuare ad andare avanti. Non c’è da preoccuparsi, ma da avere fiducia”. Sono state le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sfilata della marcia per il Gay Pride. Sala, pochi minuti prima, ha cantato “Bella ciao” con le persone presenti al ...

Gay Pride - a Pompei il corteo sfila davanti alla basilica : estrema destra e cittadini in preghiera per protesta : Al Gay Pride di Pompei sono in migliaia a sfilare per le vie della città del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Ed è proprio mentre il corteo sfila dinanzi alla basilica che un gruppo di militanti di Forza Nuova recita il rosario, insieme ad altri cittadini, in segno di protesta. “Stiamo assistendo a una sfilata di non so che cosa e dobbiamo difendere la nostra cultura – dice Salvatore Pacella di Forza Nuova – 20 anni fa una ...

Gay Pride - Spadafora : “Non si torna indietro sui diritti”/ Scontro Lega-M5s - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Milano - sfila il Gay Pride : 250mila in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...