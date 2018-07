Aiuti dall' Italia alla Libia e finanziamenti per i rimpatri

Dl dignità : dalla lotta al precariato alle sanzioni per le aziende che ricevono Aiuti di Stato e delocalizzano : Spingere le assunzioni a tempo indeterminato con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe salate alle imprese che incassano, in qualsiasi forma, aiuti di Stato e poi delocalizzano le ...

UE - Grecia fuori dalla crisi : dopo 8 anni - esce dal programma di Aiuti dell'Ecofin : Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato la crisi greca: dopo 8 anni nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmente fuori pericolo [VIDEO], ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine degli aiuti Ecofin dopo la maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici dell'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine agli aiuti con un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la ...

UE - Grecia fuori dalla crisi dopo 8 anni - esce dal programma di Aiuti dell'Ecofin : Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato la crisi greca: dopo 8 anni nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmente fuori pericolo, ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine degli aiuti Ecofin dopo la maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici dell'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine agli aiuti con un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la contrarietà ...

Il piano per togliere gli irregolari dalle strade “Controlli più rapidi e Aiuti Ue per i rimpatri” : si cominciano a intuire le prossime mosse di Matteo Salvini in tema di immigrazione. Dimenticando le promesse irrealizzabili, un primo concreto passo sarà la velocizzazione nell’esame delle richieste di asilo. Il 19 giugno, il neoministro ha convocato i presidenti delle commissioni prefettizie che esaminano la domanda di chi chiede protezione all’I...

Dall'Italia 2 milioni di euro agli agricoltori afghani : dal 2009 Aiuti per 11 miliardi : Due milioni di euro per sostenere il settore agricolo afghano. Li ha stanziati il governo italiano, per il tramite della Cooperazione allo sviluppo, a supporto delle comunità rurali di Herat e Bamyan. I...

MotoGP 2018 - Valentino Rossi terzo al Mugello : 'Podio positivo - ma servono Aiuti dalla Yamaha' : Valentino Rossi si gode il terzo posto ottenuto nel GP d'Italia dopo la pole da record e sale a 23 punti dalla vetta del Mondiale occupata da Marquez: "Questo podio è speciale. Vale la pena correre ...

La Svezia fornisce Aiuti ai contadini e agli allevatori colpiti dalla siccità nel Sahel : La Svezia, attraverso la FAO, fornirà aiuti ai contadini e agli allevatori colpiti dalla siccità nella regione del Sahel, principalmente in Burkina Faso e in Mali. Il contributo di 9,9 milioni di dollari del paese, stanziato attraverso l’Agenzia svedese per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale (SIDA), arriva in risposta all’appello della FAO per il Sahel, dove oltre 4 milioni di persone affrontano difficoltà sempre maggiori ...