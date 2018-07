Aiutare i migranti clandestini non è reato | ha detto la Corte costituzionale francese

Francia - la Corte Costituzionale : Aiutare i migranti irregolari non è reato : Il Consiglio Costituzionale francese, pari alla nostra Corte Costituzionale, ha stabilito che l'aiuto disinteressato al "soggiorno irregolare" non "è passibile di conseguenze giuridiche", in nome del "...

Il ministro Moavero : "La web tax per Aiutare l'Africa e frenare i migranti" : Per il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, il Consiglio europeo di Bruxelles ha gettato le basi di una nuova politica basata sulla cooperazione. Uno dei nodi centrali resta l'immigrazione. L'idea che il responsabile della Farnesina lancia in un'intervista a La Stampa è questa: "Tassiamo i giganti della rete per finanziare le nazioni africane. Chi rifiuta i centri per i rifugiati tradisce lo spirito del vertice Ue. La volontarietà vale ...

Piattaforme di sbarco per i migranti - piano dell'Onu per Aiutare l'Europa : Rimane al centro delle discussioni internazionali l'idea di creare delle Piattaforme di sbarco nel Mediterraneo con cui gestire l'arrivo di migranti dall'Africa e dall'Oriente, alleviando ...

Piattaforme di sbarco per i migranti - piano dell’Onu per Aiutare l’Europa : Rimane al centro delle discussioni internazionali l’idea di creare delle Piattaforme di sbarco nel Mediterraneo con cui gestire l’arrivo di migranti dall’Africa e dall’Oriente, alleviando indirettamente l’impegno dei paesi alle frontiere esterne dell’Unione, come l’Italia e la Grecia. Il tema verrà discusso dai Ventotto a Bruxelles in un vertice il 28 e 29 giugno...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un centro migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso Aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

[L'analisi] Le fesserie di Macron e Conte. L'Italia è costretta ad Aiutare i migranti e vi spiego perché : Conte e Macron dicono una fesseria dopo l'altra, soprattutto a proposito degli Hot Spot, i campi in cui raccogliere i migranti africani nei paesi di origine e di transito. Macron aveva lanciato l'idea ...

Migranti - Salvini attacca il sindaco di Riace 'Sei uno zero'. E lui risponde 'Orgoglioso di Aiutare gli ultimi' : 'È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno ...

Ungheria - Aiutare migranti irregolari sarà reato. Unhcr : ‘Governo ritiri questa legge’ : Nuova stretta di Budapest sull’immigrazione. In base a una proposta di legge presentato dal governo di Viktor Orban in Parlamento aiutare migranti irregolari in Ungheria diventerà presto un reato. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati sarà vietato. “Vogliamo evitare di diventare un paese di immigrati, ...

Ungheria - stretta sui migranti : Aiutare gli illegali diventerà reato : aiutare migranti irregolari diventerà presto un reato in Ungheria nei termini della proposta di legge presentato dal governo in Parlamento. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati sarà vietato. «Vogliamo evitare di diven...