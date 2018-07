Air Liquide : partner Energy Observer - prima imbarcazione idrogeno e rinnovabili : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Air Liquide è partner di Energy Observer, la prima imbarcazione al mondo alimentata a idrogeno ed energie rinnovabili, che approda oggi, a Venezia, 23° tappa del suo itinerario. Attraccata alla marina dell’isola della Certosa, l’imbarcazione vi resterà fino al 16 luglio.Il viaggio intrapreso dall’imbarcazione, denominato “Odissea del Futuro”, è iniziato nel giugno del 2017 da ...

Air Liquide : partner Energy Observer - prima imbarcazione idrogeno e rinnovabili (2) : (AdnKronos) – Con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo dell’energia a idrogeno, soprattutto nel settore della mobilità, Air Liquide fornisce il proprio supporto a questo progetto scientifico e tecnologico che dimostra il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica. La scelta del Gruppo di sostenere questo progetto dimostra la sua ambizione di contribuire a un mondo più sostenibile.Air Liquide gestisce l’intera ...

Air Liquide firma diversi contratti industria alimentare in Francia - Italia e Spagna : Negli ultimi 12 mesi, Air Liquide ha firmato nove contratti con vari produttori europei del settore alimentare in Francia, Italia e Spagna per la fornitura della soluzione Nexelia TM for freezing and ...

