Aifa ritira farmaci con valsartan «potenzialmente cancerogeni» | l' elenco completo

L’Aifa ritira farmaci per l’ipertensione con il valsartan : sono contaminati con sostanze forse cancerogene : Come misura precauzionale, l’Agenzia italiana del farmaco ha disposto l’immediato ritiro di oltre 700 lotti di farmaci per l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca, contenenti il principio attivo valsartan. La motivazione sarebbe in un difetto di qualità: i farmaci, infatti, sono stati ritirati dalle farmacie a causa di alcune impurità durante la loro produzione nello stabilimento della Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, ...

Aifa - ritirati farmaci per la pressione - contaminati da sostanza cancerogena : L’Aifa ha disposto il ritiro di farmaci per la pressione, contaminati da una sostanza cancerogena. Con un comunicato ufficiale l’Agenzia Italiana del Farmaco ha annunciato di aver ritirato dal commercio dei medicinali contenenti il principio attivo valsartan. Gli esperti dell’Aifa infatti hanno evidenziato l’esistenza di un difetto di qualità e hanno deciso, a scopo precauzionale, di chiedere a farmacie e catene ...

L'Aifa ritira a scopo precauzionale 700 lotti di farmaci per l'ipertensione : L'Aifa, a causa di un difetto di qualità, ha disposto il ritiro di diversi lotti di farmaci che hanno il valsartan quale principio attivo. Sempre stando a quanto pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco, tale ritiro è stato disposto a scopo cautelativo. Per effetto di questo provvedimento pertanto è scattato l'immediato ritiro nelle farmacie del prodotto interessato dal richiamo. L'elenco degll oltre 700 farmaci che hanno alla base questo ...

