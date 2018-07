Agridata | soluzioni e osservatorio

ideegreen

(Di venerdì 6 luglio 2018) Quella dei dati sembra una mania, di fatto sono però importanti e ci sono settori in qui questa è una evidenza. E’ facile collegare i dati all’economia, ad esempio, e a campi in cui si gioca spesso con numeri e grafici, meno immediato è invece il concetto dima ciò non vuol dire che sia meno interessante e impattante. Anzi! Se ben ci pensiamo una evoluzione nel settore agricolo ci arriva direttamente nel piatto e riguarda quindi tutti noi, anche chi vive di economia e di indici di borsa. Andiamo ad esplorare cosa sono glie a cosa servono. (altro…)Idee Green.