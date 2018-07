Agricoltura | il 13 luglio l’Assemblea nazionale della Coldiretti

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018)è stata convocata con le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia e dei movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati dalle ore 9,30 di venerdi 13a Roma al Centro Congressi Rospigliosi in Via XXIV Maggio 43, con la relazione del presidente Roberto Moncalvo e gli interventi, tra gli altri, del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e del Ministro per le Politiche Agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio. L'articolo: il 13l’AssembleaMeteo Web.