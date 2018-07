Aggressione a Bettarini | la settimana prima un altro ragazzo pestato all' Old Fashion

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Stando a quanto scritto dal gip di Milano Stefania Pepe, Niccolòsarebbe potuto morire se i suoi amici non fossero intervenuti per tirarlo fuori dalla furia dei suoi aggressori che sabato notte lo hanno accoltellato fuori dalla discoteca Old. Ora, però, questa storia già dai contorni agghiaccianti sta prendendo un'altra piega. Come scrive la Repubblica, infatti, l'brutale che ha subito il figlio di Stefanoe Simona Ventura ricorda una consumata soltanto la. Forse quel gruppo che ora si trova in carcere c'entra qualcosa?Marco, 26 anni, milanese, studente universitario, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 giugno, come Niccolò, è nel privé dell'Old. Viene avvicinato da unche gli intima di spostarsi perché lì dà fastidio. "Dopo un paio di minuti mi carica, si avventa contro di me - racconta ila ...