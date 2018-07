Agenzia delle entrate usuraia Versamenti sospesi e atti al pm

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Interessi stellari sulle cartelle esattoriali. Se si trdi livelli da usura, ora dovranno stabilirlo i magistrati. L'finisce in procura. E non per mano di un cittadino esasperato come i tanti che presentano denuncia contro Equitalia. Ma per iniziativa della commissione tributaria di Salerno, che non solo ha accolto il ricorso di un contribuente di Cava de' Tirreni sospendendo il pagamento della sua cartella, ma ha anche disposto l'invio deglialla magistratura per verificare se sanzioni e interessi applicati abbiano un risvolto penale. Ovvero se superino la soglia stabilità dalla legge e configurino il reato di usura.Una vittoria del cittadino, come raccontato ieri da La Città, che dai giudici tributari si è visto sospendere il pagamento di cartelle per complessivi 10mila euro di Tarsu, la vecchia tassa dell'immondizia. Ma anche un'accusa infamante per il ...