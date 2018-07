Aeroporti : Enac - intensificare controlli e prevenzione durante estate : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Potenziare le azioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza del volo, di tutela della qualità dei servizi e di rispetto dei diritti dei passeggeri in tutti gli Aeroporti nazionali. Con l’avvio della stagione estiva e del conseguente intenso aumento del traffico aereo, è questa la raccomandazione che i vertici dell’Enac, il presidente Vito Riggio e il direttore generale Alessio Quaranta, ...

Aeroporti - Il DG di ENAC Quaranta visita lo scalo di Napoli Capodichino : Teleborsa, - Il Direttore Generale dell'ENAC, Alessio Quaranta , si è recato, ieri 2 luglio, all' Aeroporto di Napoli Capodichino per una visita istituzionale presso lo scalo e per un incontro con i ...

Aeroporti : Enac - dg Quaranta visita scalo Napoli : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, si è recato questa mattina all’Aeroporto di Napoli Capodichino per una visita istituzionale presso lo scalo e per un incontro con i vertici della società di gestione. Quaranta, accompagnato dal direttore centrale Vigilanza Tecnica, Roberto Vergari e dal direttore aeroportuale Campania, Gennaro Bronzone ha incontrato l’amministratore delegato ...

Aeroporti : Enac - dg Quaranta visita scalo Napoli (2) : (AdnKronos) – ‘Il lavoro svolto negli ultimi anni dalla società di gestione ‘ ha commentato Quaranta, al termine della visita ‘ ha consolidato ulteriormente il ruolo dello scalo partenopeo, il settimo per numero di passeggeri in Italia, che nel 2017 ha avuto una crescita di oltre il 25% rispetto all’anno precedente, percentuale ulteriormente aumentata nei primi mesi del 2018. Ho riscontrato, inoltre, con ...

Festa della Musica - ENAC e gli Aeroporti italiani si uniscono con numerosissimi eventi : Nei terminal di 22 aeroporti italiani il 21 giugno saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti negli scali, concerti e spettacoli Musicali di diverso genere con repertori che ...

Aeroporti - Enac : passeggeri +6 - 2% nel 2017 - Fiumicino in testa : Roma, 4 giu. , askanews, Negli Aeroporti italiani, nel 2017, sono transitati 174.628.241 passeggeri, con un aumento del 6,2% rispetto al 2016. Lo rende noto l'Enac nel Rapporto 2017 sull'aviazione ...

Aeroporti : Enac - in 2015-21 investimenti per oltre 4 mld : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Nel periodo tra il 2015 e il 2021, negli Aeroporti italiani sono previsti investimenti pari a oltre 4 miliardi di euro. In particolare, a partire dal 2017 ed entro il 2021, verranno effettuati investimenti per 1 miliardo e 750 milioni di euro sull’Aeroporto di Roma Fiumicino, a conferma del ruolo strategico svolto da questo scalo in ambito nazionale e consolidato anche a livello internazionale. E’ ...