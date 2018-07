«Adolf Hitler? Era polacco» Tutti gli strafalcioni dei prof alla maturità

Matteo Salvini come Adolf Hitler - in pieno a centro a Milano il poster dell'orrore : ecco chi lo ha firmato : Ogni giorno una porcata contro Matteo Salvini . Dopo la nazi-vignetta di Repubblica , stigmatizzata dallo stesso leader leghista, , ecco un nuovo orrore in centro a Milano. In via Palermo, martedì ...

Napoli - crostone dedicato ad Adolf Hitler nel menù di un locale al Vomero : Chi si trova a Napoli è vuole gustare un crostone può ritrovarsi in un locale in cui viene servito anche un piatto dedicato ad Adolf Hitler [VIDEO], lo spietato dittatore nazista. Di Hitler si è parlato abbondantemente, non è certo un personaggio che necessita di presentazioni. Sembra che, per il titolare del pub Baffone crostoneria di via Gian Lorenzo Bernini, al Vomero, Hitler sia un personaggio dei fumetti e non lo spietato dittatore nazista ...

Come è morto Adolf Hitler? Nuova scoperta sul più grande mistero della Seconda Guerra Mondiale : Un team di ricercatori francesi allo studio dei presunti resti di Adolf Hitler ritiene di aver trovato una prova storica sulla sua morte. Il Prof. Philippe Charlier ha esaminato attentamente un set di denti raccolti 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino e afferma che non ci siano dubbi sulle loro presunte origini. Quando l’Armata Rossa sovietica circondò completamente Berlino il 30 aprile 1945, i piani di dominazione di Hitler andarono in ...

Adolf Hitler morì a Berlino/ Nuovo studio risolve il mistero sulle ultime ore del Fuhrer : Per la prima volta studiosi occidentali hanno potuto esaminare la mandibola di Adolf Hitler custodita dal 1945 negli archivi di stato russi ed ecco cosa hanno scoperto(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:02:00 GMT)