“Addio Enrico | non doveva succedere” 35 anni | per lui non c’è stato niente da fare

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ha perso la vita giovedì 5 luglio sulle Dolomiti. La vittima èVinante, 35, di Tesero. Il terribile incidente si è verificato poco prima del paese di Predazzo, verso le ore 14.00. Si è trattato di uno scontro tra auto e moto. Fatale lo schianto con una Fiat Seicento, il cui conducente, un uomo di 50del posto, è ricoverato in gravi condizioni al Santa Chiara. Ferita anche la madre di quest’ultimo, 74, che era con lui in macchina. La moto si è disintegrata contro il cofano dell’utilitaria. Un errore all’imbocco della semicurva, la potente due ruote che sbanda e lo schianto mortale.era in sella alla sua moto, stava raggiungendo un amico a Moena. All’altezza della centrale di teleriscaldamento lo schianto. La Fiat Seicento, con a bordo madre e figlio, viaggiava in senso contrario alla direzione della moto. Lo scontro ècosì ...