Accreditati ad Android P i vecchi OnePlus 3 e 3T? Indizi favorevoli all’aggiornamento

optimaitalia

: Accreditati ad #AndroidP i vecchi #OnePlus3 e 3T? Indizi favorevoli all'aggiornamento - OptiMagazine : Accreditati ad #AndroidP i vecchi #OnePlus3 e 3T? Indizi favorevoli all'aggiornamento -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Potrebbe non essere finita la storia software ufficiale di3 e 3T, che non ci aspettavamo potesse ricevere l'aggiornamento adP, prossima major-release del colosso di Mountain View. Come riportato quest'oggi da 'tutto.net', già alcuni mesi fa Oliver Z., dirigente che si occupa della linea presso, ha affermato che entrambi i dispositivi, per quanto ormai in là con gli anni, avrebbero proseguito la propria corsa. Dichiarazioni del genere non possono essere prese sotto gamba, specie se poi affiancate da altri particolari.Un'altra conferma, infatti, non si è fatta attendere, essendo arrivata dallo screenshot di cui potrete prendere visione a fine articolo nell'apposita galleria, in cui assistiamo ad uno scambio di battute tra il supporto tecnico ed un utente, che si è preoccupato di rivolgere agli addetti una domanda ben precisa, che speriamo gli stessi ...