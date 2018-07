Accordo Asi-Virgin su voli suborbitali

Gigi D'Alessio a processo : evasione fiscale da 1 - 7 milioni euro/ Ultime notizie : “raggiunto Accordo col Fisco” : Gigi D'Alessio a processo per evasione fiscale da 1,7 milioni di euro: secondo il suo avvocato sarebbe stato raggiunto un accordo con il Fisco e ne verserà solo 127mila.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:27:00 GMT)

Alitalia - Accordo codeshare con Avianca Brasil : Stretto accordo di codeshare tra Alitalia e Avianca Brasil con cui la compagnia italiana applicherà dal 3 luglio il proprio codice di volo "AZ" ai collegamenti della aerolinea sud americana verso ...

Livorno - Accordo su braccialetti elettronici “Esclusa qualsiasi forma di controllo” Esultano i sindacati - Nogarin li smorza : accordo a Livorno sui braccialetti della discordia. I sindacati li avevano bollati come un odioso strumento di controllo dei lavoratori sul “modello Amazon”, parlando anche di “misure inaccettabili” che ledono la loro “dignità”. Dopo due mesi e un mare di polemiche hanno però accettato il loro utilizzo al polso degli spazzini livornesi con un accordo siglato ai primi di giugno che il fattoquotidiano.it pubblica in esclusiva (scarica copia del ...

Elezioni in Brasile - Accordo Google e Facebook contro fake news : Elezioni in Brasile, accordo Google e Facebook contro fake news Elezioni in Brasile, accordo Google e Facebook contro fake news Continua a leggere L'articolo Elezioni in Brasile, accordo Google e Facebook contro fake news proviene da newsGo.

Accordo Ue - l'euro vola. Le Borse respirano - sale l'Asia : Ma affiorano segnali di stanchezza nell'economia americana. Nel trimestre si è registrata la performance peggiore per quanto riguarda la spesa dei consumatori in quasi cinque anni. Il Pil in ...

Sondaggi - italiani divisi sul respingimento dei migranti : quasi 1 su 2 è d’Accordo. Ma è in aumento chi li considera una risorsa : Italia spaccata in due sul respingimento dei barconi. Rispetto a febbraio 2017, quando a essere contrario era il 65 per cento degli italiani, ora quasi 1 su 2 si dice favorevole a impedire ai migranti di lasciare le coste nordafricane per tentare la traversata del Mediterraneo. Lo rivela un Sondaggio dell’istituto di ricerca Ixè realizzato per UeCoop. Ma a essere in discussione non è l’immigrazione tout court: il 56 per cento degli ...

Riso asiatico - grano canadese e Accordo Ceta : il niet di Salvini. E senza il sì dell’Italia il trattato rischia di saltare : No all’arrivo in Italia delle imbarcazioni che portano il Riso dall’Asia, Cambogia e Myanmar in primis. Azioni simili contro il grano che arriva dal Canada. Critiche all’accordo Ceta tra Unione Europea e Canada che, a questo punto, rischierebbe di saltare se l’Italia decidesse di non ratificarlo. È quanto dichiarato da Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera, dopo averlo anticipato due giorni fa al villaggio Coldiretti di ...

MotoGp – A Rio un nuovo circuito? Firmato un preAccordo per gareggiare in Brasile nel 2021 : La MotoGp in Brasile nel 2021? Firmato un importante preaccordo: i dettagli Mentre i piloti della MotoGp sfrecciano in pista al Montmelò, per la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Ai piani alti del Motomondiale si lavora sodo per il futuro delle due ruote. Durante il weekend spagnolo si è infatti diffusa la notizia della firma di un importante preaccordo per portare la MotoGp in Brasile nel 2021. Sembra infatti che a ...

Alisson-Real Madrid - c’è l’Accordo tra le parti : la Roma si concentra già sui sostituti del brasiliano : Il Real Madrid ha trovato l’accordo per Alisson, adesso non resta che convincere la Roma a privarsi del proprio portiere con un’offerta adeguata Non solo Nainggolan, la Roma ormai pare sempre più vicina anche alla cessione di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, impegnato ai Mondiali di Russia 2018, ha infatti trovato l’accordo con il Real Madrid, pronto a fargli firmare un contratto di cinque anni. LaPresse/Alfredo ...

Migranti - Francia respinse richiedente asilo in Germania. Corte di giustizia europea : “Bisogna avere Accordo” : Aveva chiesto asilo in Germania e probabilmente voleva raggiungere la Gran Bretagna quando fu fermato a Calais. Era il 26 novembre del 2016 e un cittadino iracheno fu fermato nella zona del porto. Nel giro di poche ore il prefetto ne decise il trattenimento e il trasferimento nel paese in cui aveva presentato la domanda. A questa decisione l’uomo, Adil Hassan, si era opposto e il Tribunale amministrativo di Lille, annullando la decisione ...

Casilina. Lunghe code sul RAccordo per incidente : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: Lunghe code SUL Raccordo PER incidente code di circa 6 km sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, per un incidente che ha coinvolto più veicoli all’altezza del km 37+500, in prossimità della Casilina. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Casilina. Lunghe code sul Raccordo per incidente proviene da RomaDailyNews.

Calciomercato Bologna - «Masina al Watford : Accordo raggiunto» : Bologna - Non solo Simone Verdi . Il Bologna sta per cedere anche Adam Masina. La voce ribalza dall'Inghilterra, da Sky. Sembra tutto fatto per il passaggio del terzino al Watford . L'accordo sembra ...

Accordo Usa-Cina spinge Borse asiatiche : ANSA, - MILANO, 21 MAG - La tregua sui dazi fra Stati Uniti e Cina ha spinto le Borse asiatiche. I due Stati "non si impegneranno in una guerra commerciale", ha assicurato il segretario al Tesoro Usa ...