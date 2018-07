Aboliremo il Cnel Intervista a Riccardo Fraccaro | Se non lo fa il

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) "In tanti lo hanno detto, noi lo faremo.il, e se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum: niente di più bello che restituire la parola ai cittadini"., ministro pentastellato per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, un fedelissimo di Davide Casaleggio, parte all'assalto del Fortino inviolabile. L'ente istituito nel 1957, criticato da tutti, ma protetto da una sorta dl Moloch, un dio invincibile che ha respinto finora tutti gli attacchi., ex questore della Camera, trentino, 37 anni, vuole riuscire dove altri prima di lui hanno fallito, ultimo in ordine di tempo Matteo Renzi. Cancellare con un colpo di spugna il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, quello che prima era considerato un fiore all'occhiello della nostra Carta, divenuto poi il simbolo di tutti gli ...