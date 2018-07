A tutta adrenalina in Romagna fra giochi d' acqua | giri della morte e notti rosa

Outdoor Sports Festival – In 10mila a Baratti - boom di iscritti per gli sport a tutta adrenalina : Si chiude il Festival dedicato all’attività all’aria aperta: oltre 400 runners per la quarta edizione di Storm the Castle, sold out per voli in tandem in paracadute, prove di surf, windsurf e sup Oltre 10mila visitatori in tre giorni e sold out per molte delle attività in programma: si chiude con un successo la quarta edizione di Outdoor sports Festival, manifestazione dedicata all’attività open air e allo star bene, che ha affollato il Golfo di ...